الأمم المتحدة تحذر من ازمة مياه معقدة في العراق قد تسبب نزوحاً جديداً للسكان

2020/07/10 | 10:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الأمم المتحدة، من ازمة مياه معقدة في العراق قد تسبب نزوحاً جديداً للسكان.وجاء تقرير المنظمة على النجو التالي: يواجه العراق أزمة مياه معقدة من المتوقع أن تستمر وقد تكون لها آثار على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، بما في ذلك تحركات السكان.في تموز 2019، حددت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في […]

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