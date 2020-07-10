خسائر صناعة الطيران الصينية تتجاوز 4.9 مليار دولار بسبب كورونا

2020/07/10 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تراجعت صناعة الطيران الصينية أكثر فأكثر في الربع الثاني وخسرت 34.25 مليار يوان (4.89 مليار دولار) في الربع الثاني وهي أضيق قليلا مما كانت عليه في الربع الأول مما يؤكد التأثير المالي الهائل لوباء الفيروس التاجي.ونقلت “رويترز” عن إدارة الطيران المدني الصيني، اليوم الجمعة ان “الصناعة التي تضم شركات الطيران والمطارات […]

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