العراق.. دفن جثامين 67 متوفيا جديداً بفيروس كورونا

2020/07/10 | 10:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلنت فرقة الامام علي، اليوم الجمعة، تجهيز ودفن (٦٧) متوفيا بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف.وذكرت الفرقة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها"قامت بعملية تجهيز ودفن جثامين(٦٧) متوفى جديد في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف المخصصة لدفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال(٢٤) الماضية".واضافت، ان"المتوفين الجدد توزعوا على العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، حيث تم تجهيز ودفن جثامين (٢٥) متوفى من بغداد، و(١١) متوفى من محافظة ذي قار ،و(١٠) متوفين من محافظة الديوانية ،و(٩) متوفين من محافظة البصرة ،و(٥) متوفين من محافظة النجف الاشرف ،ومتوفين اثنين من محافظة ميسان ،ومتوفين اثنين من محافظة بابل، ومن محافظة واسط ايضا متوفين اثنين، ومتوفى واحد من محافظة المثنى".

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