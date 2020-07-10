الداخلية تطالب بتشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

2020/07/10 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

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