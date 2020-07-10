2020/07/10 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم
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وقالت في تغر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت رئيسة بوليفيا جانيني آنييس، أمس الخميس، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت في تغر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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