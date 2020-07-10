إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس كورونا

2020/07/10 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت رئيسة بوليفيا جانيني آنييس، أمس الخميس، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تغر...





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