الداخلية تطالب البرلمان بتشريع قانون مكافحة ’’الجرائم الالكترونية’’

2020/07/10 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

طالبت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما أكدت الوزارة أن الجرائم الإلكترونية تشكل سببًا في ارتفاع حالات الطلاق والانتحار وغيرها.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مضى عليه وقت من دون أن يحسم"، مؤكداً "أنه في حال أسرع مجلس النواب في تشريع هذا القانون ،فإنه سيحدُّ من تلك الجرائم".

وأوضح المحنا أن "زيادة حالات الابتزاز الإلكتروني، التي أصبحت سبباً في ارتفاع نسبة الطلاق ،تشكل تهديداً لنسيج المجتمع "، لافتاً إلى أن "كثيراً من الأشخاص فقدوا حياتهم بسبب نشر صورهم ،وهناك الكثير منهم انتحروا بسبب الفضائح التي ظهرت".

ولفت إلى أن "هناك تدميراً للأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤثر في المجتمع ويمثل خطراً عليهم بسبب سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن" قراءة القانون في مجلس النواب تمت ،لكنه لم يتم إقراره ،ولم يتم تعديله بالرغم من أهميته بسبب وجود مؤيدين ومعترضين على القانون".

وبين أن "وجود تعاون بين منظمات المجتمع المدني ولجان برلمانية وغيرها من الجهات ،واللجان التي عملت على إعداد هذا القانون وكتابته وليس جهة واحدة، وأنه مضى نحو خمسة أعوام من دون أن يقر في مجلس النواب".

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وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الكوادر الفنية في دائرة صحة ديالى نجح

بغداد اليوم- متابعة

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم الخميس (9 تموز 2020)، حقيقة عودة البيشمركة إلى مناطق تحت سيطرت عليها القوات الاتحادية.

وقال رسول في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم )، إن "الاجتماعات بين مم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، هبوط أول طائرة عسكرية لاختبار مدرج قاعدة القيارة بعد إعادة تأهيله.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ما اُكمل تأهيل مدرج قاعدة القيارة بوقت قياسي، وبطول اكثر من

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