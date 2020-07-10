مقبرة أمريكية تمنح أكثر من 7 آلاف دولار لأي فنان يسكنها!

2020/07/10 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أطلقت مقبرة "غرين وود" في مدينة نيويورك الأمريكية، برنامجًا فريدا لفنانين يمنحهم العيش في المنطقة مع قبض راتب.

ونقلت صحيفة "بروكلن" عن الإعلان، أن "مدة المشاركة في المشروع تسعة أشهر، من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2021.

وسيقدم للفنان منزل يقع مباشرة في المقبرة، كما سيتمكن من الوصول إلى وثائق أرشيفية تحتوي على معلومات حول تاريخ (غرين وود) منذ تأسيسه في عام 1838".

وحسب الإعلان سيطلب من الفنان مقابل ذلك تنظيم تنصيبية أو تنفيذ عمل إبداعي آخر يتعلق بالمقبرة، وكذلك إجراء محاضرة واحدة على الأقل عن أنشطته.



ولدى الانتهاء من العمل، سيحصل على تعويض مالي قدره 7.5 ألف دولار.

وتعتبر "غرين وود" واحدة من الوجهات السياحية في بروكلين، حيث أن السياسيين والشخصيات الثقافية وسكان مشهورين مدفونون هناك، وتجري المقبرة جولات بانتظام ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية.

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بغداد اليوم-متابعة

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة مارغريت هاريس في إحاطة صحفية في جنيف: &qu

بغداد اليوم-متابعة

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وذكرت صحيفة "ذا أيريش تايمز&quo

بغداد اليوم-متابعة

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اختفت فجأة في 14 نوفمبر الماضي، ولم يعد يظهر لها أثر، فكانت صدمة للسويديين، وراح عشرات المتطوعين يبحثون عنها، وفي مقدمتهم صديق

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