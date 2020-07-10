مطالبات عراقية باصدار مذكرات قبض بحق ترامب!

2020/07/10 | 11:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب في البرلمان العراقي حسن سالم مجلس قضاء باتخاذ الاجراءات القانونية واصدار مذكرات قبض بحق المجرمين الارهابيين وعلى راسهم الرئيس دونالد ترام...

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