عام على حكومة مسرور بارزاني.. علاقة مستقرة وحلول جذرية مع بغداد

2020/07/10 | 11:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أن تولى مسرور بارزاني منصبه، طوت كل من أربيل وبغداد صفحات التوترات معقدة على خلفية سجل حافل بالخلافات بين الجانبين

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