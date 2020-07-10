2020/07/10 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا في تصريح إن “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مضى عليه وقت من دون أن يحسم”، مؤكداً “أنه في حال أسرع مجلس النواب في تشريع هذا القانون ،فإنه سيحدُّ من تلك الجرائم”.وأوضح المحنا أن “زيادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية تطالب البرلمان بالإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية تطالب البرلمان بالإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).