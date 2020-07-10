فرقة الامام علي تعلن دفن 67 متوفياً بـ”كورونا”

2020/07/10 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة الامام علي (ع)، الجمعة، تجهيز ودفن (٦٧) متوفيا بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف.وذكرت الفرقة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انها”قامت بعملية تجهيز ودفن جثامين (٦٧) متوفى جديد في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف المخصصة لدفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ(٢٤) الماضية”.واضافت، ان […]

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