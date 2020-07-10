2020/07/10 | 11:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليلة البارحة..قطع للطرق وحرق الإطارات وسط الديوانية احتجاجا على تردي الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 11:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليلة البارحة..قطع للطرق وحرق الإطارات وسط الديوانية احتجاجا على تردي الكهرباء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليلة البارحة..قطع للطرق وحرق الإطارات وسط الديوانية احتجاجا على تردي الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).