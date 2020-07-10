تعرف على تشكيلة ريال مدريد لمواجهة الافيس اليوم الجمعة

2020/07/10 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر الدوري الإسباني.وشهدت قائمة ريال مدريد، عودة النجم البلجيكي إيدين هازارد، بينما غاب مارسيلو، ناتشو فرنانديز، سيرجيو راموس وداني كارفاخال من خط الدفاع، إلى جانب خاميس رودريجيز ولوكا يوفيتش.ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد […]

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