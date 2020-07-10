القبض على 3 ارهابيين خططوا لهجمات ارهابية في الانبار

2020/07/10 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الجمعة، القاء القبض على ثلاثة ارهابيين كانوا يرمون تنفيذ هجمات ارهابية في جزيرة الخالدية في الانبار.وذكرت الوكالة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “الإرهابيين الثلاثة وهم (ابو حفص و ابو انس و ابو طارق) عملوا في مايسمى ولاية العراق قاطع الفلوجة بصفة عسكريين وتدربوا في […]

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