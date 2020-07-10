تحذير من مصرف الرافدين بشأن سلف الموظفين

2020/07/10 | 11:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المصرف سابقًا من التعامل مع الصفحات الوهمية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حذر مصرف الرافدين، من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم شمول موظفي دوائر الدولة بالسلف.

قال المصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي والأشخاص يدعون بانهم لديهم الاستعداد الكامل لشمول الموظفين الموطنة رواتبهم بالسلف وبالتعاون مع المصرف"

وأشار إلى أن "تلك الصفحات وهمية وغير قانونية وقد حذر المصرف سابقًا من التعامل معها".

وأوضح المصرف، أن "تعليمات جديدة أصدرها المصرف بخصوص شمول الموظف بالسلف وعلى مدراء حسابات الدوائر الاطلاع على تلك التعليمات من خلال التواصل مع إدارة المصرف وإبلاغهم بتزويد المصرف بالبيانات الخاصة للموظف حتى يتم شموله بالسلفة".

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