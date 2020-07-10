فضيحة بثلاث أوامر إدارية،، استمرار “تخبط تعليمات السفر” خلية أزمةكورونا تعيد إلغاء قرار جديد في “مهزلة الضوابط”!

2020/07/10 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قراراً جديداً بخصوص التعليمات التي صدرت عنها بشأن السفر من والى العراق في ظل انتشار فيروس كورونا.وألغت الوزارة، تعليماتها بشأن السفر من والى العراق بعد يوم من إصدارها، حيث اظهرت وثيقة جديدة إلغاء التعليمات الصادرة الثلاثاء الماضي، والتي تسمح بالسفر وفق تعليمات وضوابط جديدة في ظل […]

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