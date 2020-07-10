الصحة النيابية تطالب الكاظمي بالتحرك العاجل لصرف رواتب الكوادر الطبية

2020/07/10 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية الحكومة بصرف رواتب موظفي وزارة الصحة، محملة وزارة المالية مسؤولية تأخير صرف الرواتب.

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري، إن هناك تخبطا في عمل وزارة المالية وهي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن التأخير غير المبرر بصرف رواتب الكوادر الصحية والطبية والإدارية ومنتسبي وزارة الصحة كافة، خاصة في ظل تحديات مواجهة فيروس كورونا وما يبذلونه من جهود وتضحيات لمواجهة الوباء.

وشدد الجبوري على ضرورة قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحرك سريعا والتوجيه بصرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين وبدون اي تأخير، خصوصا وان تأخير صرف الرواتب يضر بشريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي.

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