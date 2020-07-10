2020/07/10 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، أن الكثير من المغالطات أثيرت مؤخراً حول الاجتماع الأخير الذي جمع بين الوزارة ووزارة الدفاع العراقية.

وأشار ياور في تصريح، الى توصل الجانبين الى تفاهمات مشتركة في ظل أجواء مرنة وهادئة للمباحثات، تم خلالها تبادل وجهات النظر، من دون توقيع أي اتفاق رسمي، مبينا ان الطرفين تباحثا بشكل مفصل ومستفيض حول ثلاثة محاور وهي مراكز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، ومواقع تمركز قوات إقليم كردستان والقوات الاتحادية من خانقين إلى سنجار، وتحديد الفراغات الأمنية الموجودة، إضافة الى تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد مسلحي داعش.

وجاء تصريح ياور على خلفية ما تداولته عدد من وسائل الإعلام من انباء عن توصل وزارتي الدفاع والبيشمركة الى اتفاق يقضي بعودة قوات الأخيرة الى المناطق المتنازع عليها، وهو الخبر الذي نفاه بدوره المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياور: الكثير من المغالطات أثيرت حول الاجتماع الأخير لوزارتي الدفاع والبيشمركة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ياور: الكثير من المغالطات أثيرت حول الاجتماع الأخير لوزارتي الدفاع والبيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).