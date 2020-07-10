الركابي: أية محاولة للالتفاف على قرار إخراج القوات الأميركية سيدخل العراق بوضع فوضوي

2020/07/10 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو لحنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي من محاولات الالتفاف على قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأميركية من العراق.

وقال الركابي إن أية محاولة للالتفاف على قرار إخراج القوات الاجنبية سيقود العراق الى وضع فوضوي، مشيرا إلى أن القرار لا رجعة فيه وليس هناك أية سلطة قادرة على تغييره ولا يمكن إسقاطه أبدا، لافتا إلى أن القرار يمثل رؤية الشعب حيال الوجود الاجنبي وعلى الجهات الحكومية تنفيذه.

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