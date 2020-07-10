وزير الصحة يصل الى محافظة الديوانية

2020/07/10 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الصحة الدكتور حسن التميمي اليوم الجمعة إلى محافظة الديوانية.

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