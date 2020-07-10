وزير الصحة يصل محافظة الديوانية

2020/07/10 | 11:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل، قبل قليل، وزير الصحة حسن التميمي، الى محافظة الديوانية.وقال مراسل “العهد نيوز” إن وزير الصحة حسن التميمي وصل الى محافظة الديوانية قبل قليل.وأضاف ان الوزير سيجري زيارة الى دائرة صحة المحافظة والمستشفيات للوقوف على اخر مستجدات الوضع الصحي في المحافظة.

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