وصول وزير الصحة إلى محافظة الديوانية

2020/07/10 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر مطلع من محافظة الديوانية، الجمعة، بوصول وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، إلى المحافظة....





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