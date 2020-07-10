2020/07/10 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر مطلع من محافظة الديوانية، الجمعة، بوصول وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، إلى المحافظة....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وصول وزير الصحة إلى محافظة الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-الديوانية
أفاد مصدر مطلع من محافظة الديوانية، الجمعة، بوصول وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، إلى المحافظة....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وصول وزير الصحة إلى محافظة الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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