ثلاث اعوام على سحق ’داعش’ في الموصل وتحريرها

2020/07/10 | 11:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احياءا للذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي العراق، بعد ثلاث سنوات عاشتها تحت سطوة تنظيم "داعش" الإرهابي، وصل هاشتاغ (#الموصل ...

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