2020/07/10 | 11:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى نادي الطلبة العراقي، حارس مرماه وحارس مرمى المنتخب الأولمبي، الشاب كرار إبراهيم، بعدما وافته المنية بشكل مفاجئ مساء أمس الخميس....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مفاجئة لحارس مرمى المنتخب العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مفاجئة لحارس مرمى المنتخب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).