عام على تشكيل

2020/07/10 | 11:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت حكومة إقليم كوردستان هذا اليوم عامها الأول ودخلت عامها الثاني بينما لا تزال بانتظارها جملة من التحديات الاقتصادية

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