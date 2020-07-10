معاقبة إيرانية لمصطفى الكاظمي

2020/07/10 | 11:38 - المصدر: فرانس 24

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يقدم برنامج "قراءة في الصحف" أهم ما أوردته الصحف العالمية والعربية من عنوانين: المحكمة العليا الأمريكية تقر بأحقية المدعي العام في نيويورك في الاطلاع على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب.



وتشعب الدول المتدخلة في المشهد الليبي يعد أحد أبرز عوامل تأخير الحل السياسي.



والأمريكيون يختارون حصول لبنان على النفط العراقي بدلاً من النفط الإيراني.



واغتيال الهاشمي معاقبة إيرانية للكاظمي.

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