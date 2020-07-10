الكهرباء: ضعف الطاقة سببه التجاوزات وموظفونا يتعرضون للاهانة من المواطنين

2020/07/10 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى، الجمعة، إمكانية تخفيف الضغط الحاصل على المنظومة، دون ان يقوم المواطنين بدفع الجباية لهدف دعم القطاع وتعزيزه بمحولات، فضلا عن معالجة حالات التجاوز. وقال موسى في حديث إن “هناك تجاوزا على شبكة الكهرباء تسبب بضعف الطاقة وقلة ساعات التجهيز”، مضيفا أن “موظفي الوزارة يتعرضون للضرب والاهانة عندما يقومون […]

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