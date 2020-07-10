وول ستريت جورنال: اغتيال الهاشمي يمثل اختباراً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

2020/07/10 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية مقالا حول حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وقالت الصحيفة، إن اغتيال الهاشمي يمثل اختباراً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تولى منصبه في مايو الماضي واشتبك بالفعل مع الميليشيات المدعومة من إيران.

واكد مات زيس، المدير السابق للعراق في مجلس الأمن الوطني ضمن المقال، ان اغتيال هشام الهاشمي إشارة إلى أن إيران ووكلائها قلقون وأن جهود مصطفى الكاظمي بدأت بالنجاح، داعيا الحكومة العراقية إلى مضاعفة الجهود ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

https://www.wsj.com/articles/pompeo-urges-iraq-to-act-against-killers-of-top-security-analyst-11594242303

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