الإعلان عن قرب بدء مشروع البنى التحتية في قضاء الزبير

2020/07/10 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الحكومة المحلية في محافظة البصرة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في قضاء الزبير من خلال مشروع جديد يسهم في توسيع الخدمات في هذا القضاء.

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