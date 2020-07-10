الدفاع النيابية: تفعيل الجانب الاستخباري مهم لمواجهة الاغتيالات

2020/07/10 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الجمعة، أن تفعيل الجانب الاستخباري مهم لمواجهة الاغتيالات.

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