توقعات بإرتفاع الطلب على النفط يرافقه تحذير

2020/07/10 | 12:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط لعام 2020 يوم الجمعة لكنها حذرت من أن انتشار كوفيد-19 يشكل خطرا على التوقعات.

وزادت الوكالة التي مقرها باريس توقعها إلى 92.1 مليون برميل يوميا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميا عن توقعها الشهر الماضي، مشيرة إلى انخفاض يقل عن المتوقع في الربع الثاني.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري ”بينما أحرزت سوق النفط تقدما بلا شك...



فإن كبر، وفي بعض الدول، تسارع عدد حالات كوفيد-19 تذكير يثير القلق بأن الجائحة ليست تحت السيطرة وأن المخاطر لتوقعاتنا للسوق بالتأكيد“ تميل إلى الجانب النزولي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تخفيف إجراءات العزل العام في العديد من الدول أسفر عن تعاف قوي في مشتقات الوقود في مايو أيار ويونيو حزيران وأيضا يوليو تموز على الأرجح.

لكن الوكالة قالت إن نشاط تكرير النفط في 2020 يتجه للانخفاض بأكثر مما توقعته الشهر الماضي وللنمو بقدر أقل في 2021.

وقالت وكالة الطاقة ”بالنسبة لشركات التكرير، فإن أي استفادة من تحسن الطلب من المرجح أن تبدد أثرها توقعات بشح أكبر في أسواق اللقيم مستقبلا.



هوامش التكرير أيضا ستواجه تحديات بفعل فائض لمخزونات المنتجات الرئيسية بسبب الضعف الشديد الذي اعترى الربع الثاني من 2020“.

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