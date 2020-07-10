العبادي في الذكرى الثالثة لتحرير الموصل: الجميع مدعو لتجاوز الخلافات وعبور التحديات

2020/07/10 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

نستذكر في هذا اليوم مرور ثلاث سنوات على تحرير مدينة الموصل العزيزة بعد ان احتلتها عصابات داعش الارهابية وهد...





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