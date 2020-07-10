2020/07/10 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نستذكر في هذا اليوم مرور ثلاث سنوات على تحرير مدينة الموصل العزيزة بعد ان احتلتها عصابات داعش الارهابية وهد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العبادي في الذكرى الثالثة لتحرير الموصل: الجميع مدعو لتجاوز الخلافات وعبور التحديات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بيان رسمي
نستذكر في هذا اليوم مرور ثلاث سنوات على تحرير مدينة الموصل العزيزة بعد ان احتلتها عصابات داعش الارهابية وهد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العبادي في الذكرى الثالثة لتحرير الموصل: الجميع مدعو لتجاوز الخلافات وعبور التحديات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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