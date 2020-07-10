الفياض: ما تحقق من نصر تاريخي على داعش أذهل العالم

2020/07/10 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الجمعة، أن ما تحقق من نصر تاريخي على تنظيم داعش "أذهل...





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