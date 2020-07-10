الاستثمار النيابية: دعم الإصلاح الاقتصادي مرهون بتفعيل المبادرة الزراعية والصناعية

2020/07/10 | 13:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ؟؟؟ أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الجمعة، أن دعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية مرهون بتفعيل المبادرة الزراعية والصناعية.وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي لوكالة الأنباء العراقية، إن”رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مدعو إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية ودعم التنمية في البلد من خلال دعم القطاعين الزراعي والصناعي”، لافتاً إلى أن”هذا الدعم يكون عن طريق […]

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