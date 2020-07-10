النزاهة النيابية تكشف عن حلولها لإدارة ملفات الفساد

2020/07/10 | 13:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، عن حلولها لإدارة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة.وقال عضو اللجنة النائب جواد الساعدي، لوكالة الأنباء العراقية، إن”حجم ملفات الفساد أكبر من طاقة لجنة النزاهة مع وجود الهدر بالمال العام، واستغلال الأزمات بدخول عصابات داعش وجائحة كورونا”.وأوضح أنه “نحتاج إلى ملاك متخصص من مستشارين وقانونيين لمتابعة […]

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