ديالى تسجل / 91 / اصابة بمرض كورونا / 16 / منها لكوادر طبية وصحية وادارية


ديالى تسجل / 91 / اصابة بمرض كورونا / 16 / منها لكوادر طبية وصحية وادارية
2020/07/10 | 13:28 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديالى تسجل / 91 / اصابة بمرض كورونا / 16 / منها لكوادر طبية وصحية وادارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 13:28.

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