2020/07/10 | 13:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى تسجل / 91 / اصابة بمرض كورونا / 16 / منها لكوادر طبية وصحية وادارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 13:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل / 91 / اصابة بمرض كورونا / 16 / منها لكوادر طبية وصحية وادارية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تسجل / 91 / اصابة بمرض كورونا / 16 / منها لكوادر طبية وصحية وادارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).