العراق يبلغ لبنان بمساعدته لحل أزمة المحروقات وتفعيل التبادل التجاري

2020/07/10 | 13:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “البناء” ،اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تبلغ من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قراراً رسمياً بمساعدة لبنان بتأمين الوقود والنفط وحاجيات أخرى وتفعيل التبادل التجاري والمنفعة بين البلدين على كافة المجالات.وأضافت الصحيفة، أن مساعي بعض الجهات السياسية في بيروت وبغداد لإجهاض الاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والعراقية باءت بالفشل، مبينةً أن […]

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