سوريا تسجل أعلى معدل يومي في عدد الإصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

2020/07/10 | 13:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وهو أعلى معدل يومي لعدد الإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد.وجاء في بيان الوزارة اليوم الجمعة: “تم تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 394″.واشارت الى انه طتم تسجيل وفاة حالتين […]

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