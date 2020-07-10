الطاقة الدولية: دول أوبك+ امتثلت بنسبة 108% لتخفيضات الإنتاج


الطاقة الدولية: دول أوبك+ امتثلت بنسبة 108% لتخفيضات الإنتاج
2020/07/10 | 13:35 - المصدر: وكالة ناس
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