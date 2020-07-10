وزير الصحة يخصص 500 مليون دينار لمحافظة الديوانية وقطع اراض للكوادر الطبية

2020/07/10 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة حسن التميمي اتفاقه مع الحكومة المحلية في الديوانية على توفير الأراضي السكنية لمنتسبي صحة المحافظة ودعم القطاع الصحي وفق الإمكانيات المتاحة.وقال الوزير خلال زيارته محافظة الديوانية: “تم الاتفاق مع الحكومة المحلية في الديوانية على توفير الأراضي السكنية لمنتسبي صحة المحافظة ودعم القطاع الصحي وفق الإمكانيات المتاحة”.فيما اعلن محافظ الديوانية زهير […]

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