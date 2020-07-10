2020/07/10 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ريال مدريد أو مانشستر سيتي بمواجهة ليون أو يوفنتوس في ربع نهائي الابطال

يتبع .



.



.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم/ متابعة

يدخل ريال مدريد مواجهة مهمة للغاية في الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإسباني مساء اليوم بمواجهة ديبورتيفو ألأفيس على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويأمل فريق المدرب خوان مونيز مفاجأة الريال وضمان البقاء في حالة تحقيقه لنتيجة مفاج

بغداد اليوم- خاص

كشف مدرب حراس مرمى فريق الطلبة بكرة القدم وصفي جبار، الجمعة (10 تموز 2020)، أن وفاة حارس مرمى المنتخب الاولمبي السابق والطلبة كرار ابراهيم كانت طبيعية من دون التعرض لأي اعتداء.

وقال جبار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" الحار

بغداد اليوم/ خاص

كشف أحد أفراد عائلة الحارس الدولي السابق عامر زايد اليوم الخميس، (9 تموز 2020)، أن زايد غادر مستشفى الكرخ الجمهوري بعد التعافي من كورونا.

وقال المقرب في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" عامر زايد غادر مستشفى الكرخ الجمه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ريال مدريد أو مانشستر سيتي بمواجهة ليون أو يوفنتوس في ربع نهائي الابطال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ريال مدريد أو مانشستر سيتي بمواجهة ليون أو يوفنتوس في ربع نهائي الابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).