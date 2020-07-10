التعليم تعلن آليات معالجة شهادة ’’الاسبرينتورا’’ لمعادلتها بالدكتوراه

2020/07/10 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، آليات معالجة شهادة (الاسبرينتورا) لمعادلتها بالدكتوراه للطلبة الحاصلين عليها من روسيا الاتحادية.





وأوضحت دائرة البعثات التابعة للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المعالجة تتضمن تقييم شهادة الاسبرينتورا بعد استكمال عدد من المتطلبات التي منها تقديم الطالب بحثين مستلين من اطروحته ويكون هذان البحثان منشورين في مجلات علمية رصينة ويكون أحدهما ضمن المستوعبات العالمية".

وتابعت أن "الطالب يحدد له مشرف من الجامعات العراقية وأن هذه المتطلبات يجب إنجازها في غضون مدة أقصاها سنة واحدة من بدء تاريخ الإشراف".

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بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر مطلع من محافظة الديوانية، الجمعة، بوصول وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، إلى المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الصحة حسن التميمي، وصل اليوم إلى محافظة الديوانية، للاطلاع على الواقع الصحي

بغداد اليوم- متابعة

كشف المتحدث باسم الكهرباء، احمد موسى، عن اسباب ضعف الطاقة وقلة ساعات التجهيز.

وقال موسى في تصريح متلفز، إن "هناك تجاوزا على شبكة الكهرباء تسببت بضعف الطاقة وقلة ساعات التجهيز".

واضاف أن "موظفي الوزارة

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد، فيما أشارت إلى أن ثلاث محافظات تسجل نصف درجة الغليان ومحافظة تتجاوز الـ 51.

وذكرت الهيأة في جداول توضيحية، أن "الطقس لليوم الجمعة سيكون

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