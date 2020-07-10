وزير الصحة من الديوانية: لا يوجد حظر تجوال حقيقي والجميع غير ملتزم

2020/07/10 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الجمعة (10 تموز 2020)، من محافظة الديوانية، عدم وجود أي حظر تجوال حقيقي، فيما أشار الوزير إلى أن الجميع غير ملتزم.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي، إن "المواطنين يجب عليهم الالتزام بالتباعد والإجراءات الوقائية، لتلافي أي موجه قادمة لفيروس كورونا"، مشيراً إلى "عدم وجود حظر حقيقي للتجوال، والجميع غير ملتزم به".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع من محافظة الديوانية، بوصول وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، إلى المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الصحة حسن التميمي، وصل اليوم إلى محافظة الديوانية، للاطلاع على الواقع الصحي فيها".

وأشار إلى أن "التميمي أجرى جولة في مستشفيات محافظة الديوانية، وكان في استقباله المحافظ زهير الشعلان".

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