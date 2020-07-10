"إما المواجهة أو التراجع".. الكاظمي أمام خيارين صعبين بعد اغتيال الهاشمي

2020/07/10 | 13:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - صورة ارشيفية

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