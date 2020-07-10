2020/07/10 | 13:43 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي نفط الوسط يتعاقد مع المحترف المغربي عمر المنصوري لتمثيل فريق الكرة بالموسم المقبل

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