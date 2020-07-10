لجنة نيابية تتهم هيئة النزاهة بتعيين موظفين باساليب “غير مشروعة”

2020/07/10 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الجمعة، تعيين 2000 موظف باساليب غير مشروعة في لجنة النزاهة.وقال العقابي، ان “الفساد في الدولة له جانبان، الأول الإرادة السياسية للقوى الحاكمة ،ومدى جديتها في مكافحة الفساد، والجانب الآخر منظومة الحكومة وقدرتها مع وجود ثغرات قانونية وموارد بشرية غير كفوءة لإدارة ملفات الفساد”.وأضاف العقابي أن “لجنة […]

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