مقترحات نائب لضبط الرواتب و”أكلة السحت الحرام”،، رقم وظيفي وبصمة ببطاقة موحدة!

2020/07/10 | 13:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أقترح عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي، اليوم الجمعة، العمل بنظام الرقم الوظيفي لضبط ازداوجية الرواتب.وقال الدراجي في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “القرار ان تم تنفيذه، سيلزم جميع الوزارات بأخذ بصمات كل موظفيها وإصدار بطاقة ذات رقم ثابت وتاتي هذه الخطوة من اجل القضاء على موضوع ازدواج الرواتب […]

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