البصرة تعتقل المتهم الرئيس بحادثة القرنة

2020/07/10 | 13:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بإلقاء القوات الامنية في قضاء الدير، القبض على المتهم الرئيس في قضية قتل وتسليب شخص قُتل قبل ايام في قضاء القرنة.

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