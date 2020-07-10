بومبيو يرد على كالامارد بشأن اغتيال سليماني

2020/07/10 | 13:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]رفضت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، الانتقادات التي وجهتها مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، بشان اغتيال واشنطن للقائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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