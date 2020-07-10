إسبانيا الأمة العظيمة ، ترتعش من شدة الخوف ، من الجار المغربي المسالم - سعيد الوجاني

2020/07/10 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني من غرابة الصدف انّ هذا الأسبوع صادفت خبرين متناغمين ، ويصبان في نفس الهدف ، وفي نفس المعنى ..الخبر الاول كان عبارة عن ربورتاج لقناة يوتوبية مغربية ، تروج للخوف الذي يصطك ركبتي الدولة الاسبانية الاوربية العظيمة ، والعضو بالحلف الأطلسي ، من الجار الجنوبي المغرب المسالم الذي لا يهمه من امره ، غير تحصين بيته ، لاستمرار نهبه ، وافتراسه في أمن وأمان ، من اجل بقاءه ، وتزيين وجه ديمقراطيته القبيح ، من ......





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